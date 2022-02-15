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Ковальчук: Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде, поздравляет

Ковальчук: Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде, поздравляет
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о ситуации с отказом НХЛ ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«До последнего не было понятно, примут ли НХЛовцы участие в этих Олимпийских играх. Конечно, мы общались, летали в Северную Америку, встречались с парнями, которые могли попасть в команду. Они очень сильно расстроились, потому что Овечкин, Малкин уже возрастные ребята. Будем надеяться, что они в той форме, в которой находятся сейчас, будут играть следующие четыре года и примут участие в следующей Олимпиаде в Милане. Сейчас они постоянно на связи. Переживают, болеют, после каждого матча поздравляют, дают советы», — приводит слова Ковальчука официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

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