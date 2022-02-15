Гимаев-младший рассказал о сильных сторонах Дании перед матчем с Россией на Олимпиаде

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от четвертьфинального матча хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) между сборными России и Дании.



«Мы уже играли с Данией, поэтому знаем, что это непростая команда. Это не та Дания, которая была раньше. Сейчас вообще происходит рост европейского хоккея: все команды выровнялись, поэтому к каждой из них относиться нужно особенно серьёзно. Датчане это доказали, выиграв три встречи из четырёх на Олимпиаде. Они уступили только нашей сборной, да и то в упорной борьбе. Россия, конечно, фаворит в четвертьфинале, но Данию нельзя недооценивать. Мы видим, сколько команд на этом обожглось. Они уже обыграли чехов, швейцарцев и латышей.



У датчан есть сильные стороны: хорошая организация игры, невероятная реализация моментов, они строго играют в обороне. В матче с Латвией они реализовали все свои моменты: три момента — три шайбы, с чехами у них было два момента — две заброшенные шайбы. Встреча со швейцарцами тоже не исключение.



У Дании отличная бригада вратарей. Сегодня играл Дам — он сильно помог своей команде. Кто будет играть с нами завтра, пока неизвестно, но все вратари у них играют надёжно.



Уверен, мы строго проведём этот матч — так, как мы сыграли с датчанами на групповом этапе. В первом периоде постараемся забить первыми, а лучше не одну шайбу — в таком случае нас это раскрепостит, даст возможность играть по счёту», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.