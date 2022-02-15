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НХЛ и профсоюз игроков 17 февраля обсудят формат и условия проведения Кубка мира

НХЛ и профсоюз игроков 17 февраля обсудят формат и условия проведения Кубка мира
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НХЛ собирается провести ещё один Кубок мира по хоккею до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что на текущей неделе (предположительно — в четверг, 17 февраля) лига и профсоюз игроков проведут встречу, на которой будут обсуждать формат и условия проведения турнира.

Напомним, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нём принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победу на том Кубке мира одержала команда Канады.

Кроме того, НХЛ собирается принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

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