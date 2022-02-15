Первый тренер Овечкина рассказал, как Александр развил свой легендарный бросок

Александр Филиппов, первый тренер и крёстный отец российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделился мнением о легендарном броске форварда.

«В детстве Александр много тренировал бросок? Вы знаете, мне кажется, это Мишаня с Татьяной (родители Овечкина. — Прим. «Чемпионата») много работали с ним на даче. Говорили, Мишка урну поставит, шайбы даст, а Сашка швыряет их без конца. Так что в броске большая заслуга именно родителей.



Обычно, когда наносишь бросок в касание, то ближайший конёк подворачиваешь к воротам, а Саша так никогда не делает? Просто ему так удобно. Броску научить нельзя. Вот вроде показываешь хоккеисту, как бросить, а он всё равно делает по-своему. Сашка тоже сам выработал свой стиль, потому что очень много бросал. Здесь важно почувствовать отрыв шайбы, у каждого он свой. Но как только его почувствуешь, всё сразу пойдёт», — приводит слова Филиппова Sport24.