iSport.cz — о вылете сборной Чехии с Олимпиады: на этом всё. Завтрашнего дня не будет
Поделиться
Чешское издание iSport.cz прокомментировало вылет национальной сборной с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) после поражения в матче квалификационного раунда со Швейцарией (2:4).
«Конец. На этом всё. Завтрашнего дня не будет. В четверг чешские хоккеисты сядут в самолёт, а в выходные матчи за медали пройдут без них. Даже четвертьфиналы пройдут без их участия. Это исторический провал. Его конкретные последствия? У всех один и тот же вопрос: останутся ли генеральный менеджер Петр Недвед и главный тренер Филип Пешан на своих постах?» — пишет iSport.cz.
Напомним, сегодня, 15 февраля, сборная Швейцарии по хоккею одержала победу в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр с командой Чехии со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:50
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:49
-
20:34
-
20:12
-
19:52
-
19:26
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:32
-
17:09
-
16:47
-
16:25
-
16:20
-
16:11
-
16:04
-
15:33
-
15:11
Партнерский контент