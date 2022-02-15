iSport.cz — о вылете сборной Чехии с Олимпиады: на этом всё. Завтрашнего дня не будет

Чешское издание iSport.cz прокомментировало вылет национальной сборной с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) после поражения в матче квалификационного раунда со Швейцарией (2:4).

«Конец. На этом всё. Завтрашнего дня не будет. В четверг чешские хоккеисты сядут в самолёт, а в выходные матчи за медали пройдут без них. Даже четвертьфиналы пройдут без их участия. Это исторический провал. Его конкретные последствия? У всех один и тот же вопрос: останутся ли генеральный менеджер Петр Недвед и главный тренер Филип Пешан на своих постах?» — пишет iSport.cz.

Напомним, сегодня, 15 февраля, сборная Швейцарии по хоккею одержала победу в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр с командой Чехии со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).