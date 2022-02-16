Журналист The Athletic на вопрос фаната: щелчок Овечкина превратит твою ключицу в порошок

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо провёл традиционную рубрику вопросов от болельщиков. Один из фанатов спросил, отправит ли щелчок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обычного человека в больницу и сможет ли обычный человек отразить не менее 50% бросков в первом матче в НХЛ.
«Мой вердикт: болельщик, который думает, что может закончить встречу, имея более 50% отражённых бросков, сошёл с ума. Хорошо, давай. Да, ты бы сделал несколько сейвов — просто благодаря попаданию шайбы в тебя. (И это всё, что было бы; у тебя бы абсолютно не получилось переместиться вовремя, чтобы что-то противопоставить броску игрока НХЛ.)
Но, если ты собираешься отыграть полный матч и получить, скажем, 30 бросков, практически нулевой шанс, что тебе повезёт и половина из них попадёт в грудь.
Единственная оговорка, которую я позволю, заключается в том, что в вопросе ничего не говорится о травмах. Есть отличный шанс, что любой бросок в НХЛ, с которым ты столкнёшься, уничтожит тебя. Если твой первый момент в матче — это щелчок Овечкина, который превратит твою ключицу в порошок, и ты покидаешь площадку на носилках, сделав один сейв после одного броска, я думаю, это будет засчитано. Но это твоя единственная надежда», — приводит слова Макиндо The Athletic.
- 16 февраля 2022
-
00:43
-
00:27
-
00:00
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:50
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:49
-
20:34
-
20:12
-
19:52
-
19:26
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:32
-
17:09
-
16:47
-
16:25
-
16:20
-
16:11