Журналист The Athletic на вопрос фаната: щелчок Овечкина превратит твою ключицу в порошок

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо провёл традиционную рубрику вопросов от болельщиков. Один из фанатов спросил, отправит ли щелчок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обычного человека в больницу и сможет ли обычный человек отразить не менее 50% бросков в первом матче в НХЛ.

«Мой вердикт: болельщик, который думает, что может закончить встречу, имея более 50% отражённых бросков, сошёл с ума. Хорошо, давай. Да, ты бы сделал несколько сейвов — просто благодаря попаданию шайбы в тебя. (И это всё, что было бы; у тебя бы абсолютно не получилось переместиться вовремя, чтобы что-то противопоставить броску игрока НХЛ.)



Но, если ты собираешься отыграть полный матч и получить, скажем, 30 бросков, практически нулевой шанс, что тебе повезёт и половина из них попадёт в грудь.

Единственная оговорка, которую я позволю, заключается в том, что в вопросе ничего не говорится о травмах. Есть отличный шанс, что любой бросок в НХЛ, с которым ты столкнёшься, уничтожит тебя. Если твой первый момент в матче — это щелчок Овечкина, который превратит твою ключицу в порошок, и ты покидаешь площадку на носилках, сделав один сейв после одного броска, я думаю, это будет засчитано. Но это твоя единственная надежда», — приводит слова Макиндо The Athletic.