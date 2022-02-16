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Сидни Кросби забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ

Сидни Кросби забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт второй период, гости ведут со счётом 3:2.

На 17-й минуте первого периода вторую шайбу «Питтсбурга» с передачи Евгения Малкина забросил форвард команды Сидни Кросби. Для канадца эта шайба стала 500-й в карьере в НХЛ.

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Кросби проводит 1077-й матч в карьере, помимо 500 заброшенных шайб на его счету 870 голевых передач. Нападающий «Пингвинз» дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006, этот сезон является для него 17-м в лиге.

«Питтсбург» выиграл в трёх последних матчах кряду. 18 февраля команда отправится в гости к «Торонто Мэйпл Лифс».

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