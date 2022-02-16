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Никита Кучеров забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси»

Никита Кучеров забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 5:3.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров на 50-й минуте матча забросил седьмую для себя шайбу в текущем сезоне. Ассистировал же ему канадский форвард Брейден Пойнт.

До Кучерова в матче у гостей забивали Виктор Хедман, Алекс Киллорн, которому ассистировал россиянин Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, который получил пас от Кучерова и Пэт Марун. У гостей заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер, Егор Шарангович и Джек Хьюз.

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