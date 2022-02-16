«Сент-Луис» в гостях обыграл «Оттаву». У Тарасенко дубль и голевая передача

«Оттава Сенаторз» принимала «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости выиграли – 5:2.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил Брэйден Шенн из «Сент-Луиса», затем в составе хозяев отличился Тим Штюцле.
Во втором периоде Владимир Тарасенко с передачи Павла Бучневича вновь вывел «Блюз» вперёд, а через несколько минут оба россиянина ассистировали Роберту Томасу, забросившему третью шайбу гостей. До конца периода Паркер Келли отыграл одну шайбу для «Оттавы».
В третьем периоде Оскар Сундквист из «Сент-Луиса» забил четвёртый гол своей команды. На 58-й минуте встречи Тарасенко установил окончательный счёт на табло, голевой хет-трик оформил Бучневич.
На счету Владимира Тарасенко 44 набранных очка в текущем сезоне – россиянин забил 18 голов и 26 раз ассистировал своим партнёрам.
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