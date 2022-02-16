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«Сент-Луис» в гостях обыграл «Оттаву». У Тарасенко дубль и голевая передача

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Оттаву». У Тарасенко дубль и голевая передача
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«Оттава Сенаторз» принимала «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости выиграли – 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (О'Райлли) – 13:20' (5x5)   1:1 Штюцле (Ткачук, Бреннстрём) – 16:27' (5x4)   1:2 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 22:15' (5x4)   1:3 Томас (Тарасенко, Бучневич) – 25:34' (5x5)   2:3 Келли (Бреннстрём, Бишоп) – 26:53' (5x5)   2:4 Сундквист (Костин, Фолк) – 50:00' (5x5)   2:5 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 57:49' (en)

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил Брэйден Шенн из «Сент-Луиса», затем в составе хозяев отличился Тим Штюцле.

Во втором периоде Владимир Тарасенко с передачи Павла Бучневича вновь вывел «Блюз» вперёд, а через несколько минут оба россиянина ассистировали Роберту Томасу, забросившему третью шайбу гостей. До конца периода Паркер Келли отыграл одну шайбу для «Оттавы».

В третьем периоде Оскар Сундквист из «Сент-Луиса» забил четвёртый гол своей команды. На 58-й минуте встречи Тарасенко установил окончательный счёт на табло, голевой хет-трик оформил Бучневич.

На счету Владимира Тарасенко 44 набранных очка в текущем сезоне – россиянин забил 18 голов и 26 раз ассистировал своим партнёрам.

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