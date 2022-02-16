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Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мерсер (Хьюз, Шарангович) – 08:27' (5x5)   1:1 Марун – 09:05' (5x5)   2:1 Шарангович (Татар, Мерсер) – 19:04' (5x4)   3:1 Хьюз (Мерсер) – 21:48' (5x5)   3:2 Стэмкос (Кучеров, Рутта) – 35:32' (5x5)   3:3 Киллорн (Сергачёв, Хедман) – 36:13' (5x5)   3:4 Хедман (Перри, Белльмар) – 47:17' (5x5)   3:5 Кучеров (Пойнт) – 49:16' (5x5)   3:6 Белльмар (Перри, Марун) – 50:21' (5x5)

На 9-й минуте первого периода хозяева открыли счёт, с передачи белорусского хоккеиста Егора Шаранговича отличился Доусон Мерсер. Меньше минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт – забил Пэт Марун. На последней минуте первого игрового отрезка Шараганович вновь вывел «Нью-Джерси» вперёд.

Во втором периоде Джек Хьюз забросил третью шайбу хозяев. На 36-й минуте встречи Стивен Стэмкос отыграл один гол для «Тампы», передача на счету Никиты Кучерова. Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачёва забросил третью шайбу гостей.

В третьем периоде хоккеисты «Тампы» забросили три безответных шайбы в ворота «Девилз». Сначала забил Виктор Хедман, затем отличился Никита Кучеров, а точку в матче поставил Пьер-Эдуар Белльмар.

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