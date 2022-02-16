Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 6:3.
На 9-й минуте первого периода хозяева открыли счёт, с передачи белорусского хоккеиста Егора Шаранговича отличился Доусон Мерсер. Меньше минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт – забил Пэт Марун. На последней минуте первого игрового отрезка Шараганович вновь вывел «Нью-Джерси» вперёд.
Во втором периоде Джек Хьюз забросил третью шайбу хозяев. На 36-й минуте встречи Стивен Стэмкос отыграл один гол для «Тампы», передача на счету Никиты Кучерова. Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачёва забросил третью шайбу гостей.
В третьем периоде хоккеисты «Тампы» забросили три безответных шайбы в ворота «Девилз». Сначала забил Виктор Хедман, затем отличился Никита Кучеров, а точку в матче поставил Пьер-Эдуар Белльмар.
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