Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 6:3.

На 9-й минуте первого периода хозяева открыли счёт, с передачи белорусского хоккеиста Егора Шаранговича отличился Доусон Мерсер. Меньше минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт – забил Пэт Марун. На последней минуте первого игрового отрезка Шараганович вновь вывел «Нью-Джерси» вперёд.

Во втором периоде Джек Хьюз забросил третью шайбу хозяев. На 36-й минуте встречи Стивен Стэмкос отыграл один гол для «Тампы», передача на счету Никиты Кучерова. Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачёва забросил третью шайбу гостей.

В третьем периоде хоккеисты «Тампы» забросили три безответных шайбы в ворота «Девилз». Сначала забил Виктор Хедман, затем отличился Никита Кучеров, а точку в матче поставил Пьер-Эдуар Белльмар.