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«Питтсбург» одержал волевую победу над «Филадельфией», у Малкина одна голевая

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Филадельфией», у Малкина одна голевая
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 5:4.

Счёт открыл на 14-й минуте форвард гостей Клод Жиру. Через минуту Доминик Симон сравнял счёт. Вслед забил Сидни Кросби с передачи российского нападающего Евгения Малкина. На 21-й минуте счёт сравнял Скотт Лотон. А на 31-й минуте Ник Силер вовсе вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Джастин Браун укрепил преимущество гостей. На 53-й минуте отставание до минимума сократил Джейк Гюнцель. На этой же минуте счёт сравнял Чад Руведел. Точку в матче в овертайме поставил Крис Летанг.

У российского защитника Ивана Проворова коэффициент полезности – «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Жиру (Аткинсон, Линдблом) – 13:47' (5x5)   1:1 Симон (Петтерссон, Бойл) – 14:09' (5x5)   2:1 Кросби (Малкин) – 16:34' (5x4)   2:2 Лотон – 20:57' (5x5)   2:3 Силер (Конечны, ван Римсдайк) – 30:43' (5x5)   2:4 Браун (ван Римсдайк) – 37:09' (5x5)   3:4 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 52:36' (5x4)   4:4 Руведел (Хайнен, Картер) – 52:54' (5x5)   5:4 Летанг – 60:31' (3x3)
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