«Питтсбург» одержал волевую победу над «Филадельфией», у Малкина одна голевая

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 5:4.



Счёт открыл на 14-й минуте форвард гостей Клод Жиру. Через минуту Доминик Симон сравнял счёт. Вслед забил Сидни Кросби с передачи российского нападающего Евгения Малкина. На 21-й минуте счёт сравнял Скотт Лотон. А на 31-й минуте Ник Силер вовсе вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Джастин Браун укрепил преимущество гостей. На 53-й минуте отставание до минимума сократил Джейк Гюнцель. На этой же минуте счёт сравнял Чад Руведел. Точку в матче в овертайме поставил Крис Летанг.



У российского защитника Ивана Проворова коэффициент полезности – «+1».