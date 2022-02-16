Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, гости ведут со счётом 3:1.

Третью шайбу «Вашингтона» забросил нападающий Александр Овечкин. Для российского хоккеиста этот гол стал 30-м в текущем сезоне, также на его счету 31 ассист. 36-летний Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.

Последний раз форвард забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз», та встреча закончилась победой «Кэпиталз» в овертайме – 3:2.

Александр Овечкин с 61 набранным очком занимает пятое место в гонке бомбардиров НХЛ. Лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль – на счету немецкого хоккеиста 65 очков.