Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом»

Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом»
Комментарии

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, гости ведут со счётом 4:1.

Третью и четвёртую шайбы «Вашингтона» забросил нападающий Александр Овечкин. Для российского хоккеиста эти голы стали 30-м и 31-м в текущем сезоне, также на его счету 31 ассист. 36-летний Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.

Последний раз форвард забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз», та встреча закончилась победой «Кэпиталз» в овертайме – 3:2.

Александр Овечкин с 62 набранными очками занимает пятое место в гонке бомбардиров НХЛ. Лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль – на счету немецкого хоккеиста 65 очков.

Новость по теме
Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022