Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом»

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, гости ведут со счётом 4:1.



Третью и четвёртую шайбы «Вашингтона» забросил нападающий Александр Овечкин. Для российского хоккеиста эти голы стали 30-м и 31-м в текущем сезоне, также на его счету 31 ассист. 36-летний Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.



Последний раз форвард забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз», та встреча закончилась победой «Кэпиталз» в овертайме – 3:2.



Александр Овечкин с 62 набранными очками занимает пятое место в гонке бомбардиров НХЛ. Лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль – на счету немецкого хоккеиста 65 очков.

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