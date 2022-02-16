Овечкин вышел на чистое 2-е место в НХЛ по количеству сезонов с как минимум 30 голами

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1.
В прошедшей встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.
Таким образом, на счету Овечкина 31 гол и 31 ассист в текущем сезоне. Форвард в 16-й раз в своей карьере в НХЛ забрасывает как минимум 30 шайб.
По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории, обойдя Яромира Ягра, у которого таких сезонов 15. На первом месте располагается канадский хоккеист Майк Гартнер, в его активе 17 сезонов с как минимум 30 заброшенными шайбами. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.
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