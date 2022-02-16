Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ до пяти шайб

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1.

В прошедшей встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.

Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до пяти шайб. На счету россиянина теперь 761 заброшенная шайба, у чешского нападающего – 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Благодаря сегодняшнему дублю Овечкин обошёл Ягра по количеству сезонов в Национальной хоккейной лиге с как минимум 30 заброшенными шайбами и вышел на второе место в истории по этому показателю. На счету российского форварда теперь 16 таких сезонов.