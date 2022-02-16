Овечкин сократил отставание от Халла до 9 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1.
В этой встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Благодаря дублю он сократил отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 9 очков. В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1382 (761+621) очко за 1246 матчей в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 49 матчах, в которых забил 31 гол и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «+14» и 6 минутах штрафного времени.
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