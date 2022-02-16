Александр Овечкин признан первой звездой в матче с «Нэшвиллом»

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой матча. Вторым стал голкипер «столичных» Илья Самсонов, а третье место у Майкла Маккэррона.
Третью и четвёртую шайбы «Вашингтона» забросил нападающий Александр Овечкин. Для российского хоккеиста эти голы стали 30-м и 31-м в текущем сезоне, также на его счету 31 ассист. 36-летний Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.
Последний раз форвард забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз», та встреча закончилась победой «Кэпиталз» в овертайме – 3:2.
Александр Овечкин с 62 набранным очком занимает пятое место в гонке бомбардиров НХЛ. Лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль – на счету немецкого хоккеиста 65 очков.
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