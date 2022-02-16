17-летний Слафковски вывел Словакию вперёд в четвертьфинале с США на Олимпийских играх

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит первый четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Словакии и США. На момент написания новости идёт 12-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу словаков.

На 12-й минуте 17-летний форвард словаков Юрай Слафковски открыл счёт в матче, забив в четвёртом матче из пяти на олимпийском турнире. Это его пятый гол на Олимпийских играх в Пекине, благодаря чему он единолично лидирует в снайперской гонке.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.