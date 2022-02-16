Список игроков, не попавших в состав сборной России на четвертьфинал с Данией на Олимпиаде

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на матч четвертьфинала Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Данией.



В списке игроков, не попавших в состав российской команды на встречу 1/4 финала с Данией, голкипер Александр Самонов, защитник Артём Минулин и нападающий Артур Каюмов.



Отметим, что на матч заявлено 22 игрока: два голкипера, семь защитников и 13 нападающих.



Напомним, в первом матче на Олимпийских играх подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.



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