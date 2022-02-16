Главная звезда сборной Дании по хоккею пропустит четвертьфинал с Россией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав мужской сборной Дании по хоккею на матч четвертьфинала Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Россией.
В воротах матч начнёт основной голкипер Себастьян Дам. Фредерик Диков, сыгравший в первом матче с Россией, будет его сменщиком. Кроме того, встречу пропустит лидер сборной Дании Никлас Йенсен, получивший травму в матче квалификации с Латвией.
О. Лауридсен — Кристенсен, Нильсен — Бёдкер — Олесен;
Лассен — М. Лауридсен, Сторм — Русселль — Регин;
Ларсен — Н. Б. Йенсен, Мадсен — Бау — Мейер;
Бруггиссер — Якобсен, Поульсен — Й. Йенсен — Огор.
Напомним, полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место будет сыгран в субботу, 19 февраля. Финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).
- 16 февраля 2022
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