Главная звезда сборной Дании по хоккею пропустит четвертьфинал с Россией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав мужской сборной Дании по хоккею на матч четвертьфинала Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Россией.

В воротах матч начнёт основной голкипер Себастьян Дам. Фредерик Диков, сыгравший в первом матче с Россией, будет его сменщиком. Кроме того, встречу пропустит лидер сборной Дании Никлас Йенсен, получивший травму в матче квалификации с Латвией.

О. Лауридсен — Кристенсен, Нильсен — Бёдкер — Олесен;

Лассен — М. Лауридсен, Сторм — Русселль — Регин;

Ларсен — Н. Б. Йенсен, Мадсен — Бау — Мейер;

Бруггиссер — Якобсен, Поульсен — Й. Йенсен — Огор.

Напомним, полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место будет сыгран в субботу, 19 февраля. Финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).