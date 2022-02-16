«Реал» проиграл «ПСЖ», Овечкин оформил дубль. Главное к утру

«Реал» уступил «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом», результаты российской фигуристки Камилы Валиевой не будут считаться официальными. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «ПСЖ» обыграл «Реал» благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте. Месси не реализовал пенальти.
2. Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Нэшвилл».
3. МОК: результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным.
4. Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал с Данией на Олимпиаде-2022.
5. Допинг-проба «Б» Камилы Валиевой пока не была вскрыта.
6. Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ до пяти шайб.
7. В МОК ответили американской бегунье, которая недовольна решением по Камиле Валиевой.
8. Мбаппе после матча ЛЧ отреагировал на слухи о возможном переходе из «ПСЖ» в «Реал».
9. В МОК отреагировали на пропуск Камилой Валиевой пресс-конференции после короткой программы.
10. Александр Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами.
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