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Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по общему количеству голов в большинстве

Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по общему количеству голов в большинстве
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На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1. Нападающий «столичных» Александр Овечкин оформил дубль.

Как отмечает пресс-служба StatsCentre в «Твиттере», россиянин, забивший первую шайбу в большинстве, вышел на первое место в истории НХЛ по голам в большинстве, включая как матчи регулярного чемпионата, так и плей-офф. Теперь на счету Овечкина 304 шайбы, он обошёл Бретта Халла (303 гола).

Напомним, в этой встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Первая шайба в матче была заброшена капитаном столичной команды при игре в большинстве, а вторая была отправлена в пустые ворота и относится к числу голов в равных составах.

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