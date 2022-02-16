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Вадим Шипачёв вывел сборную России вперёд в четвертьфинале Олимпиады с Данией

Вадим Шипачёв вывел сборную России вперёд в четвертьфинале Олимпиады с Данией
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Укэсун Спортс-центр» встречаются сборные России и Дании. К середине первого периода во встрече выигрывают россияне — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Счёт в матче на 14-й минуте первого периода открыл Вадим Шипачёв. После броска Никиты Гусева шайба отскочила на клюшку 34-летнего форварда, который с острого угла резко добил в сетку ворот, забив первый гол на Олимпиаде.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

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