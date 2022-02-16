Капитан сборной России Шипачёв прокомментировал свой первый гол на Олимпийских играх
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Капитан мужской сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал свой гол в четвертьфинальном матче Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с командой Дании. Эта шайба стала для него первой в текущем розыгрыше.
«Держали шайбу в зоне, открывались друг под друга. Получилось, что после броска шайба отскочила, а я добил. Рабочий гол. Надо работать дальше, продолжать создавать моменты, тогда вратарь соперника будет уставать и допускать ошибки.
Датчане отбивались весь первый период? Датчане играют, как они хотят, а мы должны играть лучше, нагнетать, создавать больше моментов», — сказал Шипачёв в эфире Первого канала.
После первого периода четвертьфинала сборная России выигрывает со счётом 1:0.
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