Сборная США по хоккею не может выиграть медали Олимпийских игр уже 12 лет

В Пекине (Китай) завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Таким образом, американская сборная вылетела в четвертьфинале Олимпийских игр во второй раз подряд. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда США также в серии буллитов уступила в 1/4 финала Чехии — 2:3. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи американцы потерпели поражение в матче за третье место.

В последний раз сборная США завоёвывала медали на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда американцы уступили Канаде в финале, завоевав серебряные награды.