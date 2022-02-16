Сборная США по хоккею не может выиграть медали Олимпийских игр уже 12 лет
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В Пекине (Китай) завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.
Таким образом, американская сборная вылетела в четвертьфинале Олимпийских игр во второй раз подряд. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда США также в серии буллитов уступила в 1/4 финала Чехии — 2:3. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи американцы потерпели поражение в матче за третье место.
В последний раз сборная США завоёвывала медали на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда американцы уступили Канаде в финале, завоевав серебряные награды.
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