Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США по хоккею не может выиграть медали Олимпийских игр уже 12 лет

Сборная США по хоккею не может выиграть медали Олимпийских игр уже 12 лет
Комментарии

В Пекине (Китай) завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Таким образом, американская сборная вылетела в четвертьфинале Олимпийских игр во второй раз подряд. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда США также в серии буллитов уступила в 1/4 финала Чехии — 2:3. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи американцы потерпели поражение в матче за третье место.

В последний раз сборная США завоёвывала медали на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда американцы уступили Канаде в финале, завоевав серебряные награды.

Новость по теме
Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады, в четвертьфинале уступив Словакии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022