Сборная России пропустила, но всё ещё ведёт после второго периода матча с Данией на ОИ

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Укэсун Спортс-центр» встречаются сборные России и Дании. После второго периода лидируют россияне — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сначала датчане на старте периода смогли сравнять счёт усилиями Франса Нильсена — 1:1. В конце игрового отрезка Никита Нестеров мощным броском во второй раз в матче вывел сборную России вперёд — 2:1.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

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