Сборная России по хоккею нанесла на 22 броска в створ ворот больше, чем Дания
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Укэсун Спортс-центр» встречаются сборные России и Дании. После второго периода впереди россияне — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Сборная России по хоккею нанесла 28 бросков в створ ворот. У национальной команды Дании – всего лишь шесть. Каждый из соперников получил по четыре штрафных минуты. Дания забросила единственную шайбу в большинстве.
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.
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