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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв Данию в четвертьфинале

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв Данию в четвертьфинале
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В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Шипачёв (Гусев, Яковлев) – 13:01' (5x5)   1:1 Нильсен (Бау, Лауридсен) – 22:57' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Грицюк) – 34:36' (5x5)   3:1 Войнов (Шипачёв, Грицюк) – 55:45' (5x4)

На 14-й минуте Вадим Шипачёв резким броском с острого угла открыл счёт в матче. На старте второго периода Франс Нильсен, забросивший в большинстве, восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу россиян в матче.

Сборная России стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Ранее Словакия в серии буллитов обыграла команду США. В оставшихся четвертьфиналах сыграют Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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