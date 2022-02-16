Федотов отразил 17 бросков, сборная России реализовала второе большинство на Олимпиаде

В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.



Сборная России нанесла 40 бросков по чужим воротам, реализовав три из них. Национальная команда Дании бросила по воротам 18 раз. 17 бросков отразил вратарь сборной России Иван Федотов. Соперники по разу реализовали большинство. Дания получила шесть штрафных минут, Россия – четыре.



Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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