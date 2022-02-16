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Кожевников: Шипачёв вылезает из окопов, но это не игра Вадима, которую он может показывать

Кожевников: Шипачёв вылезает из окопов, но это не игра Вадима, которую он может показывать
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился эмоциями от победы сборной России в матче с командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Вышли в полуфинал — самое главное. Все забудут, что там было, чего не было. Ожидали, что будет тяжело, чувствуется ответственность. Сборной России надо немного увереннее играть, и всё будет нормально. Естественно — реализация моментов. Забей Семёнов, Слепышев вылезал — до конца надо дорабатывать эти моменты.

Шипачёв неплохо сегодня играл, вылезает из окопов. Но это всё равно не та игра Шипачёва, которую мы знаем и которую он может показывать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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