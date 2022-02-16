Терещенко: игра Шипачёва оставляет желать лучшего — от капитана мы ждём другого

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал победу сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.

«Хороший результат. 2:1 вели, забили в большинстве. Сегодня нужно было выиграть — молодцы, что сделали это. Играли намного лучше Дании, бросков вообще раза в три больше. Всё закономерно.



Гол Шипачёва? Забил — да, но игра Вадима оставляет желать лучшего. Молодец, но опять же мы ждём от него немного другой игры.



О дальнейших раскладах пока говорить не имеет смысла. Нужно дождаться официальных результатов, а потом уже будут расклады. Пока не хочется говорить о том, чего нет. Придётся играть с Канадой в полуфинале — будут играть», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.