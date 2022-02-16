«Типичный матч плей-офф». Президент ОКР — о выходе сборной России в полуфинал Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.

«Типичный матч плей-офф. Соперники не имели возможности ошибаться, старались сыграть строже. Был матч неиспользованных возможностей — особенно в третьем периоде у наших ребят было несколько хороших моментов. Надо отдать должное и датчанам, которые ответили рядом опасных атак. Обоюдоострая борьба. Радует, что начали реализовывать большинство. Это очень важно.



Контроль шайбы сегодня был полным, особенно в первом периоде. Статистика бросков была впечатляющей. Фрагментами у ребят игра получалась. Желаю, чтобы прогресс продолжился и на следующей стадии», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.