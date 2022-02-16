Николишин — о победе России над Данией: спасибо Войнову и Федотову

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился эмоциями от победы сборной России в матче с командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Выиграли хорошо — идём дальше. Очень рад за Шипачёва. Он больше всех себя корил за то, что не мог проявить и реализовать свои лидерские и бомбардирские качества.



Было ожидаемо, что против Дании будет тяжело. Я сразу об этом говорил. Надо сказать спасибо Войнову за сейв и гол. Федотову тоже спасибо за сейв при 2:1. Всё удачно для нас сложилось», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.