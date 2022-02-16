Сушинский — о матче с Данией: доволен только победой. У России нет мастерства

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями от победы национальной команды в матче с командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Доволен только победой, игрой нет. Нет мастерства у команды, чтобы забить и спокойно играть. В атаке этого не чувствуется. К обороне вопросов нет. Не можем постоянно нагнетать, хорошо играть. Это была первая игра России, которую я посмотрел на турнире. Мне не понравилось.
Федотову огромное спасибо! Столько сейвов сделал. Тяжело играть, когда голкипер холодный стоит. Шанс на золото всегда есть. Шипачёв делает своё дело. Есть шанс — он забивает», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 февраля 2022
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