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Фетисов: неважно, когда сыграем с Канадой. Надо выиграть два матча и стать чемпионами ОИ

Фетисов: неважно, когда сыграем с Канадой. Надо выиграть два матча и стать чемпионами ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов после победы сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1 поделился мнением о возможной встрече с Канадой в полуфинале.

«С Канадой можем сыграть в полуфинале? Соперника ведь не выбираешь. Надо выиграть две игры и стать олимпийскими чемпионами. Неважно, когда сыграем с Канадой — в полуфинале или в финале», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.

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