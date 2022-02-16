Нестеров — о матче с Данией: не думали, что уже в полуфинале. Надо играть лучше

Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал победу национальной команды в матче с командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Начали очень хорошо, много бросали, но почему-то мало забивали. Вратарь всё видит, нам надо лучше играть под воротами, добивать шайбу на отскоках, подбирать её. Отдали потом чуть инициативу после пропущенного гола, снова забили, игра чуть успокоилась, но потом последние 10 минут появилась нервозность, шайба по ленточке скакала у нас. Надо играть лучше, я думаю.



Почему появилась нервозность? Не знаю, мы не думали, что уже в полуфинале. Они добавили, мы почему-то шайбу стали откидывать, а надо шайбой дорожить. Шайбы, забитые верхом? Нам говорили перед игрой, что вратарь маленький, всё время садится на колени, просили бросать верхом.



Не сыграем с финнами? Все команды хорошие, ко всем будем готовы. Играем всё лучше и лучше, создаём больше моментов, осталось пожелать лучше реализацию. С Никишиным играли ещё на Кубке Первого канала, молодой перспективный парень, помогаю ему чем могу», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.