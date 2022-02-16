Вратарь сборной Дании: ещё никогда мы не были так расстроены после поражения от россиян

Вратарь сборной Дании по хоккею Себастьян Дам поделился эмоциями от поражения от национальной команды России (1:3) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Лучший сэйв матча сделал Слава Войнов. В том моменте я уже победно вскидывал руки, но он сделал что-то невероятное! Это признак высококлассного защитника. Он может не всегда набирать очки, но в решающий момент он сделает ключевое спасение для тебя. Что касается гола Нестерова, то он запустил настоящую ракету. Мы очень расстроены, мы были близки к чуду на льду. Ещё никогда мы не были так расстроены после поражения от россиян», — передаёт слова Дама корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.