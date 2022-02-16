Наставник сборной Дании — о вылете от России: лучшая команда победила. Они будут в финале

Главный тренер сборной Дании по хоккею Хайнц Элерс прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 1:3.

«Лучшая команда победила. Мы знали, что будет тяжело, у России фантастическая команда, великолепные игроки. Но мы смогли держать счёт в пределах досягаемости. В третьем периоде, если бы везение было на нашей стороне, мы бы сравняли счёт. У нас были великолепные моменты в третьем периоде. Знаю, что у России они тоже были, не собираюсь их в этом принижать. Но мы знали, что будет тяжело.

Горжусь ли командой? Очень горжусь. Рабочая этика у нас на высшем уровне, все понимают и выполняют концепцию нашей игры. Да, мы сегодня проиграли, надо отдать дань уважения сопернику. Мы не могли стараться ещё больше, но могли бы сыграть чуть лучше. Я говорил об этом ребятам в первом перерыве, что надо выигрывать больше единоборств, больше играть в пас. Потихоньку игра выровнялась.

Это дебютная Олимпиада для Дании, и мы всё равно показали отличный результат? Мы рады быть здесь, и нам не стыдно за свою игру на Олимпиаде. Продолжу ли работу со сборной Дании? У меня ещё год по контракту, так что да, такой план.

Что случилось с Никласом Йенсеном? Сегодня мы играли без двух ведущих игроков — защитника и нападающего. Йенсен — один из тех игроков, кто может создать проблемы сопернику своей скоростью и индивидуальными качествами. Другие ребята вышли вместо них, я всё равно горжусь нашей игрой сегодня. Дважды сыграли здесь с Россией? Уверен, что они будут в финале. Лучшая команда победит, но мне точно нравится, как играют русские», — передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.