Сборная Финляндии после первого периода обыгрывает Швейцарию в четвертьфинале Олимпиады

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит третий четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные Финляндии и Швейцарии. После первого периода выигрывает финская команда — 2:0.
На 9-й минуте встречи Миро Аалтонен вывел «львов» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никлас Фриман и Йоонас Няттинен. Через две минуты Маркус Гранлунд увеличил преимущество Финляндии, передачи отдали Микко Лехтонен и Сакари Маннинен.
Ранее сборные Словакии и России стали первыми полуфиналистами Олимпиады. В других четвертьфиналах сыграют Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.
Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.
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