Жамнов: приходишь к журналистам из Америки — один позитив. А у нас всё время чушь, негатив

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов раскритиковал журналистов после победы команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.
«Несколько раз мелькала мысль, что сборной России очень везёт на Олимпиаде? Давайте поговорим об этом 20-го числа (в день финала Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»). Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей. Чтобы плита перестала давить. Хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, они все умеют играть. Они должны выходить и наслаждаться каждым моментом, такое событие бывает раз в жизни. Пусть снимут этот груз и выходят с холодной головой. Поверьте, у них всё получится.
Точно ли у нас нет хрустального шара? У нас никого нет, это всё придумали. Просто весь этот бред, который пишут в телеграме… Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас всё время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива. Правда, устал», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
-
13:24
-
13:14
-
13:08
-
12:34
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:16
-
12:02
-
11:53
-
11:53
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:39
-
11:32
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:05
-
10:59
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:09