Жамнов: приходишь к журналистам из Америки — один позитив. А у нас всё время чушь, негатив

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов раскритиковал журналистов после победы команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.

«Несколько раз мелькала мысль, что сборной России очень везёт на Олимпиаде? Давайте поговорим об этом 20-го числа (в день финала Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»). Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей. Чтобы плита перестала давить. Хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, они все умеют играть. Они должны выходить и наслаждаться каждым моментом, такое событие бывает раз в жизни. Пусть снимут этот груз и выходят с холодной головой. Поверьте, у них всё получится.



Точно ли у нас нет хрустального шара? У нас никого нет, это всё придумали. Просто весь этот бред, который пишут в телеграме… Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас всё время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива. Правда, устал», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.