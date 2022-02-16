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Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о прерывании безголевой серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о прерывании безголевой серии Овечкина
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Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:1). В этом матче капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль, прервав серию из шести встреч без голов.

«Для Ови очень важно забивать голы на постоянной основе. У него получился отличный старт сезона. И я рад, что сегодня ему удалось отличиться несколько раз, прервать безголевую серию и вернуться в свою гонку.

Существует огромная разница в том, когда ты играешь против Овечкина и когда ты являешься его тренером. Особенно это касается игры в меньшинстве, Ови нужно очень плотно держать», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

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