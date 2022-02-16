Овечкин поделился эмоциями после того, как прервал рекордную за 4 года безголевую серию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), прокомментировал тот факт, что он прервал безголевую серию из шести матчей. В последний раз капитан «столичных» не забивал в течение шести встреч подряд в декабре 2018 года.
«Да, в последнее время у меня не получалось забить. И для меня это был трудный период, вратари справлялись с моими бросками. Так что приятно прервать серию и вернуться в ритм.
Если помните, во втором периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить в большинстве. Когда при реализации лишнего мы действуем подобным образом, то есть уверенно контролируем и быстро двигаем шайбу, то вообще не имеет значения, кто забьёт: я или кто-то другой.
Здорово, что в последних двух встречах нам удалось забить в большинстве. Психологически для нас это было очень важно, потому что мы постоянно создаём моменты, но не всегда их реализуем. Так что я надеюсь, что сейчас нам постепенно удаётся менять ситуацию в лучшую сторону», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 16 февраля 2022
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:43
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:24
-
13:14
-
13:08
-
12:34
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:16
-
12:02
-
11:53
-
11:53
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:39
-
11:32
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:22