Сборная Финляндии по хоккею крупно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады

В Пекине (Китай) завершился третий четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные Финляндии и Швейцарии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 5:1 и вышла в полуфинал Олимпиады.

На 9-й минуте встречи Миро Аалтонен вывел «львов» вперёд. Через две минуты Маркус Гранлунд увеличил преимущество Финляндии. Во втором периоде сборные обменялись шайбами. На гол Марко Анттилы на 24-й минуте швейцарцы ответили шайбой Андреса Амбюля на 38-й. В конце матча ещё по разу в пустые ворота забили Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен.



Ранее сборные Словакии и России стали первыми полуфиналистами Олимпиады. В оставшемся четвертьфинале сыграют Швеция и Канада.



Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.