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Сборная Финляндии по хоккею крупно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею крупно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады
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В Пекине (Китай) завершился третий четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные Финляндии и Швейцарии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 5:1 и вышла в полуфинал Олимпиады.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Аалтонен (Фриман, Няттинен) – 08:37' (5x5)   2:0 Лехтонен (Хиетанен, Маннинен) – 10:45' (5x5)   3:0 Анттила (Бьёрнинен) – 23:08' (5x5)   3:1 Амбюль (Корви, Хас) – 37:49' (5x4)   4:1 Пакаринен (Фильппула, Песонен) – 55:28' (en)   5:1 Хартикайнен – 56:47' (en)

На 9-й минуте встречи Миро Аалтонен вывел «львов» вперёд. Через две минуты Маркус Гранлунд увеличил преимущество Финляндии. Во втором периоде сборные обменялись шайбами. На гол Марко Анттилы на 24-й минуте швейцарцы ответили шайбой Андреса Амбюля на 38-й. В конце матча ещё по разу в пустые ворота забили Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен.

Ранее сборные Словакии и России стали первыми полуфиналистами Олимпиады. В оставшемся четвертьфинале сыграют Швеция и Канада.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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