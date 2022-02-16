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Стала известна первая полуфинальная пара мужского хоккейного турнира Олимпийских игр

Стала известна первая полуфинальная пара мужского хоккейного турнира Олимпийских игр
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Стала известна первая полуфинальная пара мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

Так, в одном из полуфиналов сыграют сборные Финляндии и Словакии.

Ранее в Пекине (Китай) завершился третий четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные Финляндии и Швейцарии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 5:1 и вышла в полуфинал Олимпиады.

Сборная Словакии в своём четвертьфинальном матче героически отыгралась с командой США и одержала победу в серии буллитов — 3:2.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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