С кем сборная России по хоккею сыграет в полуфинале Олимпиады? Окончательный расклад

Стал известен окончательный расклад сборной России по хоккею на полуфинал Олимпийских игр 2022 года.

После победы Финляндии в третьем четвертьфинальном матче со Швейцарией сборная России в полуфинале встретится с победителем заключительного четвертьфинала, в котором сыграют Швеция и Канада.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.



Сборная России стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Ранее Словакия в серии буллитов обыграла команду США. В оставшихся четвертьфиналах сыграют Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.

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