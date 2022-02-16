«Это свидетельство его мастерства». Защитник «Нэшвилла» — об игре Овечкина в большинстве

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4) поделился мнением о российском капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Без вопросов, его реализация бросков одна из лучших в лиге, он прирождённый снайпер. Все же знают, в каком месте площадки он будет находиться в большинстве, ведь так? Правильно — на верхней границе левого круга вбрасывания. Но по какой-то причине он до сих пор находит способы забивать оттуда голы. Это просто свидетельство его мастерства. С Овечкиным невероятно трудно справляться в таких ситуациях», — приводит слова Боровецки официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1. Нападающий «столичных» Александр Овечкин оформил дубль.