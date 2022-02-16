Аалтонен — о полуфинале со Словакией: ни в коем случае не простейший для нас путь к золоту

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Миро Аалтонен прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швейцарией со счётом 5:1.
«Это был непростой матч с очень мощной и крепкой командой. Они играли очень хорошо, потому и смогли превзойти нас в некоторых компонентах. В том числе и по броскам. Но мы победили и продолжаем свою борьбу на турнире, чему я очень счастлив.
В полуфинале мы сыграем со Словакией? Это ни в коем случае не простейший для нас путь к золоту. Словаки сильны, потому мы не должны думать, что это лёгкий соперник. Нам необходимо полностью сконцентрироваться на этой встрече. На этом турнире нет плохих команд. Рад ли я тому, что мы не встретимся с Россией до финала? Я об этом не думаю. Наша цель — победа на Олимпиаде, и мы сконцентрированы на этой задаче», — передаёт слова Аалтонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
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