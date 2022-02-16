Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидирующего Драйзайтля до 4 очков

Сегодня, 16 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1. Нападающий «столичных» Александр Овечкин оформил дубль.
Российский форвард довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 62 (31+31) очков. Овечкин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров, сравнявшись с нападающим «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри (20+42). Он отстаёт от идущего третьим форварда «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо на одно очко (17+46).
Лидируют же в списке игроки «Эдмонтон Ойлерз» — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Немец в сегодняшнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2) отдал результативный пас, доведя свой результат в сезоне до 66 (33+33) очков. Макдэвид во встрече с «королями» забил гол, к которому добавил передачу, и сравнялся по очкам с Драйзайтлем (25+41).
- 16 февраля 2022
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