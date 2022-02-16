Игрок «Коламбуса» красивым броском поразил ворота собственной команды в матче с «Калгари»

Сегодня, 16 февраля, состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари. Она завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2.



На 17-й минуте встречи случился любопытный момент. Нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм простреливал шайбу на дальнюю штангу. В итоге защитник «Коламбус Блю Джекетс» Эндрю Пик точным броском поразил собственные ворота.

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«Калгари Флэймз» набрал 60 очков за 46 матчей и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» набрал 47 баллов за 47 встреч и расположился на 10-й позиции на Востоке.