Результаты четвертьфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись все четвертьфинальные матчи плей-офф хоккейного турнира.



США — Словакия 2:3 Б

Первый четвертьфинал завершился сенсацией: словаки выбили американцев. На голы Ника Абруццезе и Сэма Хентджеса «рыцари Татры» ответили шайбами Юрая Слафковски и Марека Гривика, который сравнял счёт за 44 секунды до конца основного времени. Единственный буллит в серии реализовал Петер Цегларик.

Россия — Дания — 3:1

Во втором матче дня сборная России не без труда и нервов сломила сопротивление датчан. За подопечных Алексея Жамнова отличились Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Гол престижа у скандинавов на счету Франса Нильсена.

Финляндия — Швейцария — 5:1

Финны легко «разделались» со швейцарцами. В составе Суоми забили Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен. Единственную шайбу Швейцарии забросил Андрес Амбюль.

Швеция — Канада — 2:0

Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга. Только на 51-й минуте Лукас Валльмарк вывед «Тре Крунур» вперёд. На 59-й минуте Антон Ландер голом в пустые ворота поставил точку в матче.

Сетка плей-офф:



Все полуфиналы пройдут послезавтра, 18 февраля.



Финляндия — Словакия;

Россия — Швеция.



Напомним, матч за 3-е место назначен на 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.