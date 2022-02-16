Результаты четвертьфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись все четвертьфинальные матчи плей-офф хоккейного турнира.
США — Словакия 2:3 Б
Первый четвертьфинал завершился сенсацией: словаки выбили американцев. На голы Ника Абруццезе и Сэма Хентджеса «рыцари Татры» ответили шайбами Юрая Слафковски и Марека Гривика, который сравнял счёт за 44 секунды до конца основного времени. Единственный буллит в серии реализовал Петер Цегларик.
Россия — Дания — 3:1
Во втором матче дня сборная России не без труда и нервов сломила сопротивление датчан. За подопечных Алексея Жамнова отличились Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Гол престижа у скандинавов на счету Франса Нильсена.
Финляндия — Швейцария — 5:1
Финны легко «разделались» со швейцарцами. В составе Суоми забили Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен. Единственную шайбу Швейцарии забросил Андрес Амбюль.
Швеция — Канада — 2:0
Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга. Только на 51-й минуте Лукас Валльмарк вывед «Тре Крунур» вперёд. На 59-й минуте Антон Ландер голом в пустые ворота поставил точку в матче.
Сетка плей-офф:
Все полуфиналы пройдут послезавтра, 18 февраля.
Финляндия — Словакия;
Россия — Швеция.
Напомним, матч за 3-е место назначен на 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.
- 16 февраля 2022
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:43
-
18:25
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:06
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:40
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:43
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:56