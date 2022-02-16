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Результаты четвертьфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Результаты четвертьфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф
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Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись все четвертьфинальные матчи плей-офф хоккейного турнира.

США — Словакия 2:3 Б

Первый четвертьфинал завершился сенсацией: словаки выбили американцев. На голы Ника Абруццезе и Сэма Хентджеса «рыцари Татры» ответили шайбами Юрая Слафковски и Марека Гривика, который сравнял счёт за 44 секунды до конца основного времени. Единственный буллит в серии реализовал Петер Цегларик.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Окончен
2 : 3
Б
Словакия
0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда) – 11:45' (5x5)   1:1 Абруццезе (Бенирс, Кэмпфер) – 19:14' (5x5)   2:1 Хентджес (Пербикс, Смит) – 28:56' (5x5)   2:2 Гривик (Чайковски, Гудачек) – 59:16' (6x5)   2:3 Цегларик – 70:00' (ПБ)

Россия — Дания — 3:1

Во втором матче дня сборная России не без труда и нервов сломила сопротивление датчан. За подопечных Алексея Жамнова отличились Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Гол престижа у скандинавов на счету Франса Нильсена.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Шипачёв (Гусев, Яковлев) – 13:01' (5x5)   1:1 Нильсен (Бау, Лауридсен) – 22:57' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Грицюк) – 34:36' (5x5)   3:1 Войнов (Шипачёв, Грицюк) – 55:45' (5x4)

Финляндия — Швейцария — 5:1

Финны легко «разделались» со швейцарцами. В составе Суоми забили Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен. Единственную шайбу Швейцарии забросил Андрес Амбюль.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Аалтонен (Фриман, Няттинен) – 08:37' (5x5)   2:0 Лехтонен (Хиетанен, Маннинен) – 10:45' (5x5)   3:0 Анттила (Бьёрнинен) – 23:08' (5x5)   3:1 Амбюль (Корви, Хас) – 37:49' (5x4)   4:1 Пакаринен (Фильппула, Песонен) – 55:28' (en)   5:1 Хартикайнен – 56:47' (en)

Швеция — Канада — 2:0

Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга. Только на 51-й минуте Лукас Валльмарк вывед «Тре Крунур» вперёд. На 59-й минуте Антон Ландер голом в пустые ворота поставил точку в матче.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 16:30 МСК
Швеция
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Валльмарк – 50:15' (5x5)   2:0 Ландер (Хольмберг) – 58:10' (en)

Сетка плей-офф:

Все полуфиналы пройдут послезавтра, 18 февраля.

Финляндия — Словакия;
Россия — Швеция.

Напомним, матч за 3-е место назначен на 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.

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